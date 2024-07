Calciomercato Cagliari, Lapadula a rischio cessione: destinazione a sorpresa e sostituto

CalcioWeb

Manovre a sorpresa in attacco in casa Cagliari. Il club sardo programma la prossima stagione dopo l’addio con Ranieri e l’arrivo di un tecnico preparato come Davide Nicola. La dirigenza è attiva sul calciomercato in entrata e in uscita.

Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ l’Atletico Mineiro ha fatto un sondaggio per Gianluca Lapadula, reduce dalla salvezza della scorsa stagione. Sono in corso valutazioni dal calciatori e dal Cagliari.

L’eventuale sostituto

Il club rossoblù avrebbe già individuato il sostituto: Kevin Carlos Omoruyi Benjamin dell’Yvedon, calciatore spagnolo di origini nigeriane. E’ una classica prima punta. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Almudévar, Huesca, Betis B e proprio Yverdon.