Calciomercato Cagliari, doppio rinforzo dall’Atalanta: cifre e dettagli

Dopo l’ufficialità di Davide Nicola come nuovo allenatore, il Cagliari inizia a muoversi anche sul calciomercato estivo. Pronte due operazioni in entrata che dovrebbe concretizzarsi già nelle prossime 24-48 ore. Il direttore sportivo sardo, Nereo Bonato, sta definendo con l’Atalanta gli ultimi dettagli per gli acquisti di due calciatori che andranno ad arricchire lo scacchiere tattico dei rossoblu.

Il primo è Nadir Zortea, laterale destro che arriverebbe a titolo definitivo per circa 5 milioni di euro. Il secondo è Roberto Piccoli, attaccante visto con la maglia dell’Empoli nella passata stagione: arriverebbe in prestito oneroso a 1 milione con un diritto di riscatto fissato a 12. Entrambi i calciatori non sono stati convocati da Gasperini per la preparazione estiva dell’Atalanta, chiaro segnale che porta a una loro cessione.