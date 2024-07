Calciomercato Catanzaro, è fatta per l’attaccante: intesa da 1 milione di euro

CalcioWeb

Il Catanzaro è pronto a definire un innesto importante sul calciomercato per la prossima stagione. La dirigenza continua le trattative per definire l’organico e la mossa in attacco è molto interessante.

Secondo le ultime notizie il club giallorosso ha definito la trattativa per l’attaccante Filippo Pittarello dal Cittadella. La trattativa è stata definita sulla base di 1 milioni di euro. Per il calciatore contratto triennale con opzione per il quarto anno e visite mediche già programmate.

Chi è Filippo Pittarello

Filippo Pittarello è un attaccante classe 1996. Si tratta di una classica prima punta, forte fisicamente e pericoloso anche nel gioco aereo. In carriera ha indossato le maglie di Cittadella, Cesena, Feralpisalò, Virtus Verona, Caronnese, Luparense e Imolese.