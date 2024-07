Como on fire, si studia un attacco super: inserimento decisivo per due grandi obiettivi

CalcioWeb

Il Como vuole prendersi lo scettro di squadra regina del calciomercato estivo, quantomeno per il mese di luglio. La formazione neopromossa è molto attiva sul mercato in entrata e, dopo aver firmato Pau Lopez, Reina, Varane e Moreno rinforzando il pacchetto arretrato, adesso rivolge le sue attenzioni in attacco.

Acquistato Belotti e riconfermato Cutrone, il Como vuole completare il reparto avanzato con alcune pedine di livello per consegnare a Cesc Fabregas un attacco in linea con le ambizioni della società.

Como su Lauriente e non solo: i nomi per l’attacco

Il nome caldo che gravita, nelle ultime ore, nell’orbita del calciomercato del Como è quello di Armand Lauriente, esterno del Sassuolo sul quale è forte l’interesse del Parma. La formazione comasca è pronta a inserirsi con decisione facendo leva sulla maggiore potenza economica e sulle prospettive future che il progetto comasco sembra voler garantire.

Stesse carte da giocare anche su altri tavoli. Interessante la pista che porta ad Alexis Sanchez che, in assenza di proposte da squadre più blasonate, potrebbe decidere di restare in Serie A: su di lui anche l’Udinese che sogna un romantico ritorno, seppur a costi contenuti. Perdono quota invece Correa e Vardy, così come Pinamonti: si va verso un modulo con una punta e due esterni (4-3-3 o 4-2-3-1), con un’altra prima punta da affiancare a Cutrone e Belotti il reparto sarebbe troppo affollato.