Calciomercato Como, non solo Varane: nel mirino 3 colpi per una squadra stellare

Dopo la storica promozione in Serie A, il Como sogna in grande e si appresta a vivere una sessione di calciomercato da grande protagonista. Il nome caldo nell’estate del Como è quello di Raphael Varane, centrale francese che ha vestito le maglie di Real Madrid e Manchester United. Un colpo a dir poco clamoroso, nonostante le ultime stagioni un po’ sottotono.

Secondo Sky Sport le parti sarebbero vicinissime: Varane si è preso qualche giorno di tempo per riflettere sull’offerta del Como, ha valutato pro e contro, oltre ad altre proposte, ma sembra andare verso il sì. E quello di Varane non sarebbe l’unico colpo da novanta per i lacustri.

Como, non solo Varane: altri 3 obiettivi nel mirino

Il Como dovrà intervenire in diversi reparti nella sessione estiva di calciomercato. Il capitolo portiere sembra ormai archiviato: si attende solo l’ok definitivo del Marsiglia affinchè Pau Lopez, già visto con la maglia della Roma, possa tornare in Serie A. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro in caso di salvezza del Como.

A centrocampo ci sono ottime sensazioni per l’arrivo di Rodri Sanchez, centrocampista classe 2000 del Betis Siviglia. Il club spagnolo lo valuta circa 6 milioni di euro, il Como tratta per un prestito con diritto di riscatto.

Più complicata la pista che porta, invece, a Luka Sucic, centrocampista centrale del Red Bull Salisburgo visto a Euro 2024 con la maglia della Croazia: le richieste degli austriaci non sono in linea con la valutazione del calciatore fatta dal Como.