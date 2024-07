Calciomercato Cosenza, fatta per il trequartista e il difensore dalla Fiorentina

CalcioWeb

Il Cosenza ha deciso di affidare la panchina a Massimiliano Alvini, tecnico con un passato recente tra Perugia, Cremonese e Spezia. Il club calabrese ha definito due operazioni di calciomercato. Sulla trequarti è arrivato Gianmarco Begheldo dalla Virtus Verona. Classe 2003, è un centrocampista offensivo e firmerà un contratto triennale.

Colpo ufficiale anche dalla Fiorentina. “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Dalle Mura proveniente dall’ACF Fiorentina”.

Chi è Dalle Mura

Difensore centrale mancino, nato a Pietrasanta (Lucca) nel 2002, si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo con un accordo valido fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva.

È un calciatore duttile che può giostrare sia da centrale che da braccetto, capace di impostare ha una buona visione di gioco. Dopo la trafila nel settore giovanile viola fa il suo esordio in Serie A nell’agosto 2020 in Fiorentina-Spal. Poi le esperienze in Serie B, dove con le maglie di Reggina, Cremonese, Pordenone, Spal e Ternana colleziona 67 presenze.

Annovera anche 44 presenze e 2 reti nelle nazionali giovanili azzurre (dall’Under 15 all’Under 21).