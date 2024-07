Calciomercato Cremonese, fatta per il difensore: accordo con la Triestina

CalcioWeb

La Cremonese non si nasconde, l’obiettivo è disputare una stagione all’altezza in Serie B e lottare per la promozione. Il club ha ufficializzato un altro movimento in entrata sul calciomercato.

“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società U.S. Triestina Calcio le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Moretti”.

Chi è Lorenzo Moretti

Duttile difensore centrale di 187 centimetri, Moretti è nato a Magenta il 26 febbraio del 2002. Al termine di un lungo percorso nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha conquistato un campionato Under 17, inizia la carriera nei professionisti a soli 19 anni con la maglia della Pistoiese (Serie C girone B).

Il suo percorso di crescita prosegue negli altri due gironi con le maglie di Avellino (stagione 2022/23) e Triestina (2023/24), con la quale ha raggiunto il terzo turno degli spareggi promozione. In totale, considerando anche playoff e playout, le sue presenze nella terza serie italiana sono 99, con 3 gol e 4 assist. Il difensore sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2027.