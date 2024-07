Calciomercato Crotone, nuovo innesto in difesa: arriva Di Pasquale

CalcioWeb

Nuovo innesto in difesa per il Crotone in questa sessione di calciomercato. Davide Di Pasquale, 15 presenze lo scorso anno al Pescara, firma un contratto con la società rossoblù fino al 30 giugno 2027.

Il comunicato del club

“Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dal Delfino Pescara 1936 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Di Pasquale. Abruzzese, nato a Pescara, il neo difensore pitagorico ha compiuto 28 anni lo scorso 27 gennaio ed ha sottoscritto un contratto con gli squali fino al 30 giugno 2027. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Davide!”.