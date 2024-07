Calciomercato Foggia, nuovo innesto per l’attacco: Francesco Orlando firma un biennale

CalcioWeb

Il Foggia piazza un altro colpo importante sul calciomercato per la prossima stagione: è ufficiale l’arrivo di Francesco Orlando che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2026.

Il comunicato della società

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Francesco Orlando che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2026. Orlando, attaccante classe 1996 nato a Taranto, cresce calcisticamente nelle giovanili del Francavilla e del Vicenza. Calca i campi del Nardò e del Metapontino prima di giungere tra i professionisti con il Chieti e la Maceratese. Nel 2017 il suo cartellino diventa di proprietà della Lazio che lo gira in prestito alla Salernitana, militante in serie B. Nel 2018 passa a titolo definitivo proprio nella Salernitana. Successivamente, indossa le casacche della Sambenedettese, Juve Stabia, Alessandria e Siena. Nel 2023 approda nel Taranto. Nella sua carriera ha totalizzato 215 presenze, 23 reti e 26 assist.”

Queste le sue prime parole in rossonero: “Per me è un grande piacere poter giocare per questi colori, darò tutto me stesso per il bene della squadra. Non vedo l’ora di iniziare e poter calcare il terreno di gioco dello Zaccheria“.