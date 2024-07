Calciomercato Frosinone, il rinforzo arriva in prestito dal Parma

CalcioWeb

Il Frosinone è una possibile candidata al salto di categoria nella prossima stagione. La squadra si prepara agli ordini del nuovo allenatore Vincenzo Vivarini e le prospettive sono interessanti. Il tecnico ex Catanzaro è in grado di garantire grande spettacolo ed è in contatto con la dirigenza per individuare i calciatori giusti sul calciomercato.

Secondo voci provenienti da Parma, il Frosinone avrebbe intensificato i contatti per Tjas Begic, calciatore sloveno. Le parti sono in contatto per valutare la fattibilità dell’operazione in prestito.

Chi è Tjas Begic

Tjas Begic è un calciatore sloveno classe 2003. Si tratta di un esterno d’attacco, bravo nel saltare l’uomo e sfruttare la superiorità numerica. Attualmente è di proprietà del Parma e nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Gorica, Celje e Vicenza.