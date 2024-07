Calciomercato, Genoa-De Gea: gli aggiornamenti sulla trattativa

CalcioWeb

Il Genoa è alla ricerca di un portiere titolare dopo la cessione di Josep Martinez all’Inter. Il club rossoblù ha valutato diverse soluzioni di calciomercato nelle ultime settimane e una pista affascinante è quella di David de Gea. L’ex Manchester United è alla ricerca di una nuova esperienza dopo il lungo percorso in Inghilterra e l’arrivo in Italia è da prendere seriamente in considerazione.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ lo spagnolo ha dato la sua apertura al progetto del Genoa. Tuttavia il club non ha ancora deciso nulla e sono in corso valutazioni sotto l’aspetto tecnico ed economico. Le qualità del portiere non sono in discussione ma il 33enne non gioca da tempo e l’ingaggio potrebbe rappresentare un problema per le casse del club. Una decisione definitiva è attesa a breve.