Calciomercato Inter, si riapre la cessione di Arnautovic: contatti e doppia operazione

Operazioni in entrata e uscita. L’Inter non si ferma sul calciomercato e le prossime mosse si preannunciano interessanti per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Simone Inzaghi. La dirigenza ha avviato i primi contatti anche per l’attacco e il chiaro obiettivo è Albert Gudmundsson del Genoa.

L’attaccante islandese è nel mirino anche di Lazio e Fiorentina ma ovviamente i nerazzurri sono in vantaggio. La distanza tra domanda e offerta è ancora netta ma le parti potrebbero presto riaggiornarsi per verificare la fattibilità dell’operazione.

La carta Arnautovic

In casa Genoa sono in corso valutazioni e anche la posizione di Retegui è in bilico. Il tecnico Alberto Gilardino potrebbe consolarsi con l’arrivo di Marko Arnautovic, attaccante reduce dall’Europeo con la maglia dell’Austria.

L’ex Bologna ha bloccato le ultime trattative in uscita ma adesso la situazione potrebbe cambiare. Le trattative Gudmundsson-Arnautovic sono slegate e i buoni rapporti tra i club potrebbero favorire la doppia operazione.