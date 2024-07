Calciomercato Juve Stabia, operazione con la Virtus Verona: è ufficiale

CalcioWeb

In attesa di novità sull’affare Keita Baldé, la Juve Stabia ha definito un’operazione in entrata sul calciomercato. La conferma è arrivata direttamente dal club attraverso un comunicato ufficiale.

“La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dalla Virtus Verona, del difensore centrale Marco Ruggero che si lega alla nostra società con contratto biennale fino al 30 giugno 2026 con opzione al 30 giugno 2027”.

La carriera e le prime dichiarazioni

Il calciatore, nato a Padova il 1° giugno del 2000, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Padova, ha poi vestito le maglie di Tuttocuoio (15 presenze), Legnago (2) e Luparense (32 con 3 goal) prima della sua ultima esperienza alla Virtus Vecomp Verona dove ha giocato 69 gare segnando una rete e giocando i play off nell’ultima stagione sportiva.

Emozionato per la nuova avventura, queste sono le sue prime dichiarazioni: “appena mi ha chiamato il direttore Lovisa, che anche l’anno scorso mi voleva alla Juve Stabia, non ho esitato a dirgli subito si prima di tutto per la stima riposta nei miei confronti ma anche e soprattutto perché so di giocarmi una chance in una piazza calda e passionale come Castellammare ma anche in una categoria importante come la serie B. Mi hanno parlato benissimo della piazza e voglio farmi apprezzare in campo e fuori”.