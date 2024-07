La nuova Juventus di Thiago Motta: 3 colpi per lo Scudetto, il nuovo 11 titolare da sogno

CalcioWeb

La Juventus si candida a squadra regina del calciomercato estivo. I bianconeri sono molto attivi sul mercato, fra entrate e uscite, con Giuntoli a lavoro per consegnare a Thiago Motta una squadra in grado di puntare allo Scudetto senza se e senza ma.

I tempi in cui Allegri minimizzava gli obiettivi mortificando la storia della Juventus, relegando i bianconeri a un 4-5 posto utile al ritorno in Champions con la squadra più costosa e dal monte ingaggi più alto, sono terminati. I tifosi possono tornare a sognare.

Mercato Juventus: 3 colpi da Scudetto

Giuntoli attivissimo in sede di calciomercato per aggiungere tre pedine fondamentali, una per reparto, per completare la Juventus che ha in mente. Il primo nome è quello di Todibo, centrale del Nizza, la cui trattativa è in fase di completamento. A centrocampo il sogno è Teun Koopmeiners per il quale servirà lavorare ai fianchi l’Atalanta per strappare il sì a una cessione che si preannuncia molto dispendiosa (50-60 milioni). Infine, il colpo in attacco: Adeyemi il preferito, Galeno l’alternativa.

La nuova formazione titolare della Juventus 2024-2025

Completate le operazione di calciomercato, la nuova formazione titolare della Juventus sarà ridisegnata sulla base di un 4-2-3-1 / 4-3-3. In porta Di Gregorio appena arrivato dal Monza. Difesa a 4 con Danilo e Cambiaso sulle fasce (Cabal in alternativa a sinistra), coppia di centrali formata da Bremer e Todibo.

Diga di centrocampo, in grado di unire corsa, dinamismo e qualità, con Thuram a Douglas Luiz. Trequarti all’insegna di fantasia, dribbling e corsa. Koopmeiners in zona centrale, qualche dubbio sulle fasce. In questo momento uno fra Adeyemi e Galeno prendere posto a sinistra con eventualmente Chiesa a destra, ma vista la situazione dell’esterno azzurro (mancato rinnovo e scadenza di contratto) e il talento di Yildiz pronto a esplodere fragorosamente, è probabile pensare che il turco venga confermato a sinistra con Adeyemi a destra (più difficile Galeno). In alternativa una soluzione più conservativa con Weah sulla destra modello Saelemaekers a Bologna. Vlahovic prima punta.