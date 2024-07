Juventus, Giuntoli in missione Adeyemi: ma occhio al piano G

CalcioWeb

Giuntoli è un uomo in missione. L’obiettivo è costruire una Juventus da Scudetto nella sessione estiva di calciomercato. Il ds bianconero ha individuato in Karim Adeyemi, gioiellino di 22 anni del Borussia Dortmund, il rinforzo ideale per l’attacco bianconero. Primo passo? Dirigersi a Monaco di Baviera, città in cui risiedono famiglia ed entourage di Karim Adeyemi per avere un contatto diretto.

Mossa apprezzata da chi sta intorno al calciatore, una conferma ‘di persona’ dell’interesse bianconero. Il nodo da sciogliere è quello relativo al costo, circa 40-45 milioni più bonus, la cifra che il Borussia Dortmund chiede per far partire il calciatore.

Juventus, prima le cessioni, poi il mercato in entrata: gli obiettivi

Una volta ceduti Soulè alla Roma e Huijsen (cercato da Monaco, Aston Villa, Stoccarda, Wolfsburg) la Juventus conta di investire sul mercato un tesoretto di circa 60 milioni di euro per arrivare a Koopmeiners e Todibo, gli obiettivi principali. Per questo motivo, se la trattativa per Adeyemi dovesse risultare troppo dispendiosa, i bianconeri avrebbero pronto il piano B anzi, il piano G.

Il secondo obiettivo nel reparto esterni è Wanderson Galeno, attaccante brasiliano del Porto. Il costo del 26enne si aggira intorno ai 30 milioni.