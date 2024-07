Calciomercato Juventus, Soulè alla Roma ti mette le ali: pronti due colpi da impazzire

CalcioWeb

Juventus molto attiva nel calciomercato estivo. I bianconeri stanno rinforzando la rosa da consegnare a Thiago Motta per l’inizio della nuova stagione e, dopo qualche annata di magra, hanno deciso di mettere mano al portafoglio con decisione. Ma senza strafare. Il calciomercato della Juventus passerà anche da alcune cessioni importanti.

Una di queste potrebbe essere quella del talentino Soulè che ha ben impressionato al Frosinone nella passata stagione. L’esterno argentino è finito nel mirino del Leicester, ma nelle ultime ore la Roma si sarebbe fatta avanti con un’offerta tra i 25 e i 30 milioni, valutazione che la Juventus dà del calciatore. Una sua cessione porterebbe liquidità fresca nelle casse dei bianconeri da investire subito in entrata.

Juventus su Sancho e Adeyemi: sprint sulle fasce

Contestualmente alla cessione di Soulè, anche la posizione di Federico Chiesa è in bilico a causa del rinnovo sul quale non sembra esserci un punto di incontro. Dalla sessione estiva di calciomercato la Juventus potrebbe avere, quindi, due nuove ali. Il nome caldo è quello di Jadon Sancho in uscita dal Manchester United: l’esterno inglese viene valutato circa 40 milioni di euro ma potrebbe lasciare i ‘Red Devils’ in prestito, come già accaduto nella passata stagione con il ritorno al Borussia Dortmund.

A proposito di Borussia Dortmund, l’altro esterno potrebbe arrivare proprio dalla Germania. Forte l’interesse della Juventus per Karim Adeyemi, ala tedesca dotata di qualità e incredibile velocità. Il costo del cartellino è di circa 40 milioni di euro.