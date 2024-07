Calciomercato Juventus, ufficiale la cessione di Felix Correia: la destinazione definitiva

CalcioWeb

Juventus inarrestabile sul calciomercato, in entrata e uscita. Il club bianconero ha definito la cessione di Felix Correia, a titolo definitivo al Gil Vicente. E’ un calciatore portoghese classe 2001 di ruolo attaccante esterno. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Parma e Maritimo.

“Le strade della Juventus e di Felix Correia si separano. Dopo il prestito annuale, nella stagione appena conclusa, del calciatore portoghese al Gil Vicente, è ufficiale il suo passaggio a titolo definitivo allo stesso club lusitano.

Sono state 34 le sue presenze nell’ultima annata, tenendo in considerazione tutte le competizioni, arricchite da cinque reti e quattro assist che hanno permesso al club della città di Barcelos, comune situato nel distretto di Braga, di raggiungere la salvezza in Primeira Liga, la più importante divisione del calcio portoghese.

Per il classe 2001, dunque, l’esperienza in bianconero si chiude con all’attivo trenta presenze e otto reti con la maglia della Next Gen (ai tempi Under 23) e con una presenza in Prima Squadra, nella stagione 2020/2021. In bocca al lupo per il futuro, Felix!”.