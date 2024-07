Lecce, caccia al bomber: Gotti chiama Nzola, serve una mano dalla Fiorentina

CalcioWeb

Il Lecce continua a lavorare in maniera certosina nel calciomercato estivo. Il club salentino, archiviati i primi rinforzi firmati Pantaleo Corvino, ha finalizzato la cessione di Pongracic alla Fiorentina firmando una plusvalenza importante che porta liquidità da poter investire subito sul mercato. Soldi che, chissà, potrebbero presto prendere nuovamente la via di Firenze.

Lecce su Nzola: serve una mano dalla Fiorentina

Il sogno di calciomercato del Lecce si chiama Mbala Nzola, attaccante molto stimato da Luca Gotti che lo ha già allenato allo Spezia. Il bomber angola, chiuso dalla concorrenza di Kean, sarebbe disposto a lasciare Firenze ma la trattativa non è delle più semplici. Il costo del cartellino si aggira sugli 8-10 milioni, lo stipendio da 1.5 milioni è altrettanto pesante, più probabile un’operazione in prestito con eventuale riscatto a fine stagione, in caso di salvezza, con la Fiorentina che dovrebbe comunque contribuire a coprire una parte dell’ingaggio.