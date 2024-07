Calciomercato Milan, ‘contatto’ Ibrahimovic-Morata: la situazione

CalcioWeb

Il calciomercato del Milan non è completamente decollato. Il nuovo allenatore Paulo Fonseca è arrivato in città e le parti sono in contatto per definire le strategie per la prossima stagione. I tifosi sono delusi dalle mosse della dirigenza e la contestazione è sempre più pesante.

Il club rossonero continua la ricerca al post-Giroud e il nome in cima alla lista è quello di Alvaro Morata, ex Juventus protagonista a Euro 2024 con la maglia della Nazionale spagnola.

La mossa di Ibrahimovic

Secondo quanto riferito da Sky Sport Zlatan Ibrahimovic sta spingendo per convincere l’attaccante. In questo momento lo spagnolo è concentrato sul percorso in Germania e le parti hanno deciso di riaggiornarsi.

L’Atletico Madrid ha già individuato l’eventuale sostituto dell’ex Juventus: si tratta di Artem Dovbyk del Girona, nel mirino anche dei rossoneri.