Calciomercato Monza, colpo clamoroso in porta: fatta per Keylor Navas

Il Monza ha piazzato un colpo clamoroso di calciomercato per la porta: secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ è fatta per l’arrivo di Keylor Navas. Stiamo parlando di un profilo internazionale e una certezza in porta: il costaricano ha indossato le maglie di club del calibro di Real Madrid e Psg.

Il portiere era svincolato dopo l’esperienza in Francia. Il Monza ha deciso di cambiare obiettivo dopo le difficoltà riscontrate con Szczesny e Gollini. Il blitz per l’ex Real Madrid ha portato i frutti e l’arrivo in Italia del 37enne è previsto a breve.