Apertura Osimhen, la bomba che stappa il mercato del Napoli: scenario clamoroso!

Da diverse settimane a questa parte su CalcioWeb raccontiamo come il calciomercato del Napoli sia condizionato dall’affare Osimhen. Come, per altro, sottolineato da Gianluca Di Marzio ai nostri microfoni (VIDEO), il Napoli deve prima cedere il bomber nigeriano per poi investire la somma guadagnata per dare l’assalto decisivo a Lukaku, in stand by da parecchio tempo, e puntellare la rosa con i colpi mancanti.

Ma la cessione di Osimhen risulta più complicata del previsto. Il parterre delle squadre interessate all’attaccante si è ridotto parecchio, essenzialmente all’Arsenal che non sembra poi così sicura, e al PSG che, forte della volontà del calciatore di lasciare Napoli e del Napoli di cederlo, chiede un forte sconto sulla clausola da 130 milioni.

De Laurentiis preferirebbe evitare contropartite (Lee l’unica gradita) e avvicinarsi il più possibile, almeno, a una cifra di 100 milioni. Per ora le parti sono parecchio distanti.

Osimhen in Arabia Saudita? La situazione

Ecco che, nelle ultime ore, si fa largo uno scenario che sembra ormai chiuso definitivamente. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, ha spiegato come Osimhen sia propenso ad ascoltare nuovamente offerte dall’Arabia Saudita, destinazione che in passato aveva snobbato provando a sondare situazioni in campionati più performanti. Se nè dalla Premier League e nè dalla Ligue 1 dovessero arrivare offerte gradite, tanto il Napoli quanto Osimhen potrebbero trovare nell’Arabia Saudita la soluzione a un problema comune.