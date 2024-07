Calciomercato Palermo, ufficiale Henry: la formula del trasferimento

CalcioWeb

Il Palermo fa sul serio per la prossima stagione in Serie B e l’obiettivo dichiarato è quello di lottare per la promozione in massima categoria. La dirigenza è attivissima sul calciomercato e in attacco ha definito un colpo da 90 per il torneo cadetto.

“Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Hellas Verona le prestazioni sportive di Thomas Henry. Il calciatore, che sarà presentato stamattina in conferenza stampa, si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto.

A Thomas il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.