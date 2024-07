Calciomercato Pescara: arriva un rinforzo per l’attacco dalla Serie A

CalcioWeb

Andrea Ferraris, proveniente dal Monza, è un nuovo calciatore del Pescara, che arriva a titolo definitivo in questa sessione di calciomercato. L’attaccante nell’ultima giornata di Serie A è sceso in campo contro la Juventus.

Il comunicato del club

“Arriva dalla società AC Monza il neo Biancazzurro Andrea Ferraris e si trasferisce alla Delfino Pescara 1936 a titolo definitivo. Attaccante, nato a Torino il 22 febbraio del 2003, con la primavera biancorossa ha totalizzato 83 presenze e realizzato 50 gol. Nella stagione sportiva appena conclusa si è messo in evidenza con le sue 21 reti e rivestito il ruolo di capitano. Debutto in serie A il 25 maggio 2024 nell’ultima giornata contro la Juventus. Benvenuto in #CasaPescara Andrea.“