Calciomercato Pisa, arriva il difensore centrale per Pippo Inzaghi: affare in prestito

CalcioWeb

Arrivano i rinforzi per Pippo Inzaghi. Il Pisa programma la prossima stagione nel campionato di Serie B con il chiaro obiettivo di ‘affacciarsi’ almeno in zona playoff. Dopo l’ultima stagione altalenante, l’obiettivo del club è quello di lottare per posizioni di vertice.

La dirigenza ha definito l’arrivo del difensore centrale: si tratta di Giovanni Bonfanti, calciatore dell’Atalanta. L’affare è stato definito in prestito.

Chi è Giovanni Bonfanti

Giovanni Bonfanti è un difensore centrale classe 2003 in grado di giocare anche nel ruolo di terzino, di proprietà dell’Atalanta. Si tratta di un calciatore forte fisicamente, in grado di imporsi ad alti livello. Il calciatore ha giocato anche la Sampdoria Primavera e il Pontedera.