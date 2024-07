Calciomercato Pisa, ufficializzata la cessione di Jureskin: la nuova squadra

CalcioWeb

Il Pisa ha ufficializzato un altro movimento di calciomercato: il club nerazzurro ha completato la cessione del calciatore Roko Jureskin alla Società FC Sheriff Tiraspol. Si tratta di un centrocampista croato classe 2000, in passato protagonista con le maglie di Sereď, Zilina, Pisa, Benevento e Spezia.

“Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo definitivo il calciatore Roko Jureskin alla Società FC Sheriff Tiraspol (Super Liga Moldavia).

La Società ringrazia il calciatore per il periodo trascorso in Nerazzurro e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”, si legge nel comunicato.