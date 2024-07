Calciomercato Pisa, un altro pupillo per Inzaghi: occhi su Pierozzi

CalcioWeb

Manovre importanti sul calciomercato del Pisa. La proprietà è ambiziosa ed i dirigenti sono in continuo contatto per riscattare la scorsa stagione e costruire una squadra forte. La prima mossa del club è stata da stropicciarsi gli occhi: in panchina è arrivato Filippo Inzaghi, un lusso per la categoria.

Il Pisa inizia a sondare il terreno ed i primi profili sono di altissimo livello. Il primo nome è quello di Nicolas Viola, centrocampista ex Reggina e profilo di altissimo livello per il torneo cadetto.

Proprio Pippo Inzaghi avrebbe chiesto l’arrivo di un altro pupillo, Niccolò Pierozzi, già allenato alla Reggina. Si tratta di un classe 2001, di ruolo terzino con preferenza per la fascia destra. L’esperienza più importante è stata proprio in amaranto, poi il passaggio in prestito alla Salernitana.