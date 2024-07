Calciomercato Roma, caccia al bomber: 4 nomi caldissimi, cifre e dettagli

CalcioWeb

Perso Lukaku, tornato al Chelsea dopo il prestito e pronto ad abbracciare Conte a Napoli una volta formalizzata la cessione di Osimhen, la Roma ha una priorità di calciomercato che coincide con la ricerca dell’attaccante. Il reparto offensivo dei giallorossi è piuttosto sguarnito: oltre a Dybala, Abraham non dà grosse garanzie dal punto di vista fisico e potrebbe partire (il Milan nelle scorse settimane aveva mostrato interesse).

Serve un attaccante in grado di portare gol e peso offensivo, in grado di far coppia con Dybala e rilanciare le ambizioni della Roma, alle prese con un calciomercato di forte rinnovamento. Sono quattro i profili più caldi accostati alla Roma, vediamo situazione per situazione.

Attaccante Roma: i nomi per il dopo Lukaku

Partiamo dal nome che potrebbe essere depennato entro breve: Youssef En-Nesyri. La Roma era molto interessata al bomber marocchino ma il Fenerbahce di Mourinho sembra essere stato più convincente. L’attaccante ha atteso un rilancio dai giallorossi che però non è arrivato.

Altre due piste portano in Spagna. La prima è quella che riguarda Alexander Sorloth, bomber del Villarreal che ha conteso a Dobvyk il titolo di capocannoniere della Liga. Il ‘Submarino Amarillo’ chiede 38 milioni, la cifra che serve per esercitare la clausola, una cifra importante che la Roma vorrebbe limare in qualche modo.

La seconda opzione spagnola porta a Samu Omorodion, talento 20enne dell’Atletico Madrid dal potenziale enorme: i ‘Colchoneros’ hanno risposto ’70’ alla richiesta di prezzo avanzata dal Chelsea nei giorni scorsi. A Roma arriverebbe solo in prestito se l’Atletico Madrid avesse intenzione di farlo crescere ancora.

Il quarto profilo è quello di Jonathan David, centravanti canadese del Lille per il quale le pretendenti, soprattutto dalla Premier League (su tutte il West Ham), non mancano di certo. L’occasione di prenderlo a un anno dalla scadenza è ghiotta, il costo si aggira fra i 30 e i 35 milioni. Non è da escludere che il calciatore possa andare comunque in scadenza e scegliere in totale autonomia la squadra con la quale firmare nell’estate 2025.