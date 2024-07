Calciomercato Sampdoria, bruciata la concorrenza: un altro arrivo in difesa

CalcioWeb

Le ultime voci sui tesseramenti bloccati e sul rischio penalizzazione non condizionano le strategie della Sampdoria. La dirigenza non si nasconde e punta al salto di categoria senza passare dai playoff. La squadra lavora agli ordini di Andrea Pirlo e sono in arrivo altri innesti.

Secondo le ultime notizie la Sampdoria ha superato la concorrenza di altre squadre cadette e si è assicurata le prestazioni di Stipe Vulikic, difensore croato.

Chi è Stipe Vulikic

Stipe Vulikic è un difensore croato classe 2001 in grado di disimpegnarsi da centrale in una difesa a 4. Cresciuto nel settore giovanile dell’Hajduk Spalato, la prima vera esperienza è stata al Solin. Si conferma anche all’Hrvatski Dragovoljac, poi l’arrivo in Italia, al Perugia. Adesso il definitivo salto di qualità con la maglia blucerchiata.