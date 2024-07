Calciomercato Sampdoria, innesto a centrocampo: è il figlio di un allenatore

CalcioWeb

La Sampdoria ha definito un’altra operazione di calciomercato in entrata: è fatta per l’arrivo di Melle Meulensteen, calciatore ex Vitesse. Si tratta di un centrocampista classe 1999. E’ il figlio dell’allenatore René Meulensteen. In carriera ha indossato anche le maglie di Preston N.E. e RKC Waalwijk.

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal SBV Vitesse i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Melle Meulensteen (nato a Nimega, Paesi Bassi, il 4 luglio 1999). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027”, si legge sul sito del club.