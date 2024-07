Calciomercato, arrivano le ufficialità: i movimenti di Lazio e Salernitana

CalcioWeb

Giornata di ufficialità sul calciomercato e una squadra particolarmente attiva è la Lazio di Lotito. “La S.S. Lazio comunica di aver concluso l’acquisto definitivo del contratto sportivo del calciatore Loum Tchaouna, proveniente dalla U.S. Salernitana”. Così il club biancoceleste in una nota. Tchaouna è un calciatore classe 2000 di ruolo attaccante esterno di grande velocità e bravo a saltare l’uomo.

Il club granata ha ufficializzato un altro movimento in uscita. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Norbert Gyomber”. Lo comunica il club in una nota. “La Società ringrazia Gyomber per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi anni, per la professionalità e l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.

Kamada al Crystal Palace

Come già anticipato dall’intermediario Lacerenza ai microfoni di CalcioWeb, sarà il Crystal Palace la prossima squadra di Kamada. L’accordo biennale, soggetto ad approvazione internazionale, entrerà in vigore dopo la scadenza del contratto di Kamada con la Lazio. Kamada, 27 anni, aveva precedentemente giocato con Glasner all’Eintracht Francoforte, dove ha registrato 40 gol e 33 assist in 179 presenze.

“Sono entusiasta di unirmi al Crystal Palace e di lavorare di nuovo con Oliver, che è un allenatore che conosco bene”, ha detto Kamada al sito web del club. “Non vedo l’ora di mettermi alla prova in Premier League e spero che io e il club potremo raggiungere tutti i nostri obiettivi insieme”.

Il presidente degli Eagles Steve Parish ha dichiarato: “Daichi è un talento davvero eccezionale. È stato uno dei migliori trequartisti europei nelle ultime stagioni e la sua esperienza, qualità tecnica e impegno lo rendono un’eccellente aggiunta alla nostra squadra già talentuosa”. Kamada diventa il secondo acquisto del Palace dopo l’arrivo del nazionale marocchino Chadi Riad.