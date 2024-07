Cesena, Fabio Artico presenta i nuovi acquisti Mangraviti e Calò

CalcioWeb

Giornata di presentazioni in casa Cesena. La squadra di Mignani si candida ad un ruolo da possibile outsider nel prossimo campionato dopo la bella promozione dalla Serie C.

Presso la sala stampa dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi si è tenuta la conferenza di presentazione dei due nuovi calciatori bianconeri, Massimiliano Mangraviti e Giacomo Calò. A fare gli onori di casa il Direttore dell’Area Sportiva del Cesena FC Fabio Artico.

“Oggi sono qui per presentare i primi due acquisti della nostra stagione, Massimiliano Mangraviti e Giacomo Calò. Sono due ragazzi che vengono da Campionati di Serie B e che porteranno esperienza, tecnica e freschezza; hanno fatto percorsi importanti e, quindi, li accogliamo con grande piacere”.

La presentazione dei calciatori

“Massimiliano Mangraviti nasce e cresce calcisticamente nel Brescia e, dopo un percorso di qualche anno in Serie C, ritorna a Brescia dove negli ultimi cinque campionati ha collezionato più di 120 partite in Serie B e una ventina in Serie A. È un difensore centrale mancino in grado di giocare in una difesa a tre o a quattro, un ragazzo che porta esperienza al reparto e che insieme agli altri compagni potrà rendere più solida la nostra difesa”.

“Giacomo Calò nasce nel settore giovanile della Sampdoria e, dopo qualche anno di Serie C, ha oggi raggiunto le 150 presenze in Serie B tra Juve Stabia, Benevento, Pordenone e Cosenza. È un giocatore tecnico, che prenderà in mano il centrocampo di questa squadra”.