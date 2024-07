Cessione Messina, svolta in arrivo: la nuova proposta del fondo anglo americano e il progetto in ‘4 punti’ 

CalcioWeb

La prossima settimana potrebbe segnare un momento decisivo nella storia del Messina, in quanto si sta discutendo la cessione del club a un fondo di investimento anglo-americano. La proposta di acquisizione prevede un investimento significativo per rilevare la totalità delle quote del club peloritano.

I dettagli economici specifici non sono stati resi pubblici, ma la proposta del fondo sarebbe cambiata: si propende, infatti, per l’acquisizione del 100% della società, a differenza di quanto emerso inizialmente e, cioè, l’80% ai nuovi acquirenti e il 20% al presidente Sciotto.

Nuove opportunità per il Messina

La cessione del Messina al fondo anglo-americano potrebbe rappresentare nuove opportunità:

Stabilità finanziaria : l’afflusso di capitali freschi potrebbe risolvere le attuali difficoltà economiche del club, garantendo una gestione più solida e sostenibile

: l’afflusso di capitali freschi potrebbe risolvere le attuali difficoltà economiche del club, garantendo una gestione più solida e sostenibile Miglioramento delle strutture : investimenti nelle strutture sportive potrebbero migliorare le condizioni di allenamento per la squadra e attrarre nuovi talenti

: investimenti nelle strutture sportive potrebbero migliorare le condizioni di allenamento per la squadra e attrarre nuovi talenti Marketing e visibilità : la gestione anglo-americana potrebbe portare nuove strategie di marketing e un incremento della visibilità internazionale del club

: la gestione anglo-americana potrebbe portare nuove strategie di marketing e un incremento della visibilità internazionale del club Competitività sportiva: con risorse adeguate, il Messina potrebbe ambire a tornare nelle categorie superiori del calcio italiano, ristabilendo il proprio prestigio

Sfide da affrontare

La cessione del Messina presenta anche diverse sfide. I tifosi e la comunità locale sono molto scettici nei confronti di investitori stranieri e sui social sono iniziati i primi mugugni e le critiche derivanti dalla paura che questa stagione possa saltare. Manca la sede del ritiro pre-campionato, mister Modica ha a disposizione solo 5 giocatori tesserati e c’è un calciomercato totalmente assente. La nuova dirigenza dovrà quindi lavorare duro per guadagnarsi la fiducia dei sostenitori e dimostrare un reale impegno per il bene del club che, al momento, rischia la sua storica perdita di identità.