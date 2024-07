Cessione Salernitana, le prime notizie sul successore di Iervolino

CalcioWeb

In casa Salernitana continua a tenere banco il futuro del club. La squadra è reduce dall’amara retrocessione nel campionato di Serie B e il futuro è sempre più incerto. Come anticipato da tempo dalla redazione di CalcioWeb il presidente Danilo Iervolino è in trattativa per la cessione del club.

Il numero uno del club considera agli sgoccioli il percorso in granata e la prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva per la cessione.

I dettagli sul futuro

Secondo le ultime notizie dall’ambiente Salernitana è sempre viva la pista di un gruppo di imprenditori italiani che hanno mostrato interesse concreto per rilevare il club.

Un’altra soluzione è quella che arriva dagli Emirati Arabi: la trattativa sarebbe seguita per conto del presidente da un noto avvocato salernitano.