Champions League 2025/2026, l’Uefa svela le date: i dettagli

L’Uefa ha già svelato alle federazioni nazionali e alle leghe le date dell’edizione 2025/2026 della Champions League. La massima competizione europea inizierà l’8 e il 9 luglio 2025, mentre la fase a gironi prenderà il via a settembre, con la prima giornata spalmata tra il 16, il 17 e il 18, nella settimana esclusiva.

Champions League 2025/ 2026: i dettagli

Il torneo comincerà ufficialmente l’8 e il 9 luglio 2025, con il primo turno preliminare che vedrà il turno di ritorno nella settimana seguente. La fase preliminare (composta da primo, secondo e terzo turno preliminare oltre ai playoff) si concluderà con gli spareggi del 19/20 agosto per la gara d’andata e 26/27 agosto per la gara di ritorno.

Da lì, comincerà la fase con il girone unico: la prima giornata sarà spalmata tra il 16, il 17 e il 18 settembre (nella cosiddetta “settimana esclusiva”, in cui non si giocano le altre coppe), mentre l’ottava e ultima giornata della prima fase sarà il 28 gennaio con tutte le partite in contemporanea.

I play off si disputeranno il 17/18 febbraio e 24/25 febbraio, mentre poi toccherà agli ottavi (10/11 marzo e 17/18 marzo), ai quarti (7/8 aprile e 14/15 aprile), alle semifinali (28/29 aprile e 5/6 maggio) fino alla finale di Budapest che si disputerà il 30 maggio 2026.

Champions League 2025/2026: tutte le giornate dei gironi

Prima giornata : 16/18 settembre 2025

: 16/18 settembre 2025 Seconda giornata : 30 settembre/1 ottobre 2025

: 30 settembre/1 ottobre 2025 Terza giornata : 21/22 ottobre 2025

: 21/22 ottobre 2025 Quarta giornata : 4/5 novembre 2025

: 4/5 novembre 2025 Quinta giornata : 25/26 novembre 2025

: 25/26 novembre 2025 Sesta giornata : 9/10 dicembre 2025

: 9/10 dicembre 2025 Settima giornata : 20/21 gennaio 2026

: 20/21 gennaio 2026 Ottava giornata : 28 gennaio 2026

: 28 gennaio 2026 Playoff : 17/18 e 24/25 febbraio 2026

: 17/18 e 24/25 febbraio 2026 Ottavi : 10/11 e 17/18 marzo 2026

: 10/11 e 17/18 marzo 2026 Quarti : 7/8 e 14/15 aprile 2026

: 7/8 e 14/15 aprile 2026 Semifinali : 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026 Finale: 30 maggio 2026