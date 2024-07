Chi è Cavan Sullivan? Il 14enne da record, risposta USA a Yamal

CalcioWeb

Il mondo del calcio è sempre più giovane, i talenti esplodono prima e non è raro vedere (soprattutto all’estero) qualche calciatore in ‘età da Primavera’ che gioca alla pari dei big con diversi anni in più di esperienza. Lamine Yamal ne è stata la prova più scintillante a Euro 2024, trascinatore della Spagna a 17 anni compiuti durante il torneo.

E se il talento di Yamal è decisamente precoce, lo è ancor di più quello di Cavan Sullivan, talento americano che a soli 14 anni e 293 giorni ha battuto il record di Freddy Adu (14 anni e 306 giorni, aprile 2004) diventando il più giovane esordiente in MLS. Il ragazzo è entrato in campo nella sfida vinta dai Philadelphia Union per 5-1 sui New England Revolution.

Su Cavan Sullivan è piombato già da qualche mese il Manchester City: il club di Guardiola se lo è aggiudicato per 5 milioni lo scorso maggio. Andrà in Premier League solo a 18 anni. Al termine della partita, nella quale Sullivan ha avuto poche chance di mettersi in luce, sono arrivati comunque i complimenti social di Freddy Adu “grandi congratulazioni a Cava Sullivan per il suo debutto da record oggi. È un record difficile da battere e il ragazzo ce l’ha fatta. Ben fatto e buona fortuna amico mio“.