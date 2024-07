Cittadella, operazione di calciomercato con l’Arzignano

CalcioWeb

Operazione di calciomercato in uscita in casa Cittadella. Il club programma la prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla e ‘affacciarsi’ in zona playoff in Serie B.

“Riccardo De Zen, dopo aver stipulato il primo contratto da professionista con l’A.S. Cittadella, si trasferisce in prestito all’Arzignano Valchiampo per la stagione 2024/25”, si legge sul sito del club.

“Difensore classe 2005 e nel settore giovanile granata dalla stagione 2017/18, facciamo un grosso in bocca al lupo a Riccardo per il prossimo campionato con la nuova maglia”.