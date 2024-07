Al via il corso Allenatore Uefa B: l’elenco degli Allievi, c’è Bonucci

CalcioWeb

E’ andato in scena presso l’aula magna di Coverciano il corso ‘Speciale Combinato Licenze C e D per l’abilitazione ad allenatore Uefa B’. Si tratta di un percorso formativo organizzato all’inizio della stagione sportiva e riservato “a calciatori professionisti e calciatrici di livello nazionale” indicati dall’Aic.

“Questi giorni insieme – ha sottolineato il direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri, rivolgendosi alla platea dei corsisti – vi aiuteranno a compiere un passaggio importante e delicato al tempo stesso, come quello da calciatori ad allenatori”.

Sono molti i nomi conosciuti del calcio italiano e internazionale che riempiranno le aule e i campi del Centro Tecnico Federale, a cominciare dal quarto calciatore per presenze nella storia azzurra, Leonardo Bonucci.

Insieme al campione di Euro2020 ci saranno anche Gabriel Paletta, Daniel Ciofani, Marco Mancosu, Vasco Regini e Gianluca Pegolo, oltre all’ex centrocampista della Nazionale argentina, Lucas Biglia, e all’ex calciatore della Nazionale bosniaca, Ervin Zukanovic.

In totale il programma didattico prevede 152 ore di lezione, di cui 116 in presenza a Coverciano. In caso di esito positivo degli esami finali – che si terranno al termine del percorso formativo, gli allievi otterranno la qualifica Uefa B che consentirà loro di essere tesserati come collaboratori tecnici in Serie A e B e come allenatori in seconda in Serie C, oltre a poter guidare tutte le prime squadre fino alla Serie D inclusa.

L’elenco completo

Maria Grazia Balbi, Lucas Biglia, Leonardo Bonucci, Antonio Cinelli, Daniel Ciofani, Matteo Ciofani, Dario D’ambrosio, Ciro De Franco, Fabio De Luca, Mobido Diakhitè, Davide Di Gennaro, Manuel Giandonato, Abel Gigli, Enrico Guarna, Dominique Malonga, Marco Mancosu, Domenico Marchetti, Gaetano Masucci, Marco Modolo, Luca Mora Gabriel Paletta, Andrea Paolucci, Alice Parisi, Gianluca Pegolo, Michele Pellizzer, Eleonora Petralia, Pasquale Rainone, Vasco Regini, Giovanni Ricciardo, Nicola Rigoni, Federica Russo, Pasquale Schiattarella, Raffaele Schiavi, Daniele Sciaudone, Lorenzo Staiti, Emanuele Suagher, Massimiliano Tagliani, Angelo Tartaglia, Fernando Tissone, Antonio Zito ed Ervin Zukanovic.