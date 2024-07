Cremonese, boom di abbonamenti: il dato aggiornato dopo appena 2 giorni

CalcioWeb

La Cremonese è in prima fila nella griglia di partenza per la promozione in Serie A ed i tifosi hanno subito risposto presente. Prosegue con successo la campagna abbonamenti “Scendi in campo con noi!” valida per le gare casalinghe della Cremonese nel campionato 2024/25 di Serie BKT.

L’entusiasmo del primo giorno di vendita ha trovato continuità anche oggi, mercoledì 17 luglio, presso la biglietteria dello stadio “Giovanni Zini”, le ricevitorie abilitate e il circuito online TicketOne: alla chiusura dei botteghini infatti il numero di abbonamenti sottoscritti è 1.371. Il dato comprende gli abbonati della stagione 2023/24 che hanno esercitato il diritto di prelazione e i nuovi sottoscrittori che hanno scelto tra i posti non assegnati nella passata stagione.

I dettagli sugli abbonamenti

I sostenitori grigiorossi potranno abbonarsi scegliendo la piattaforma online Ticketone (www.ticketone.it), recandosi personalmente presso le ricevitorie dello stesso circuito, presentandosi alle biglietterie dello stadio “Giovanni Zini” (piazzale Luzzara angolo via Cardinal Massaia) negli orari di apertura.

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario essere possessori di CREMO CARD con scadenza pari o superiore a giugno 2025.