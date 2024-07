Elisa Di Francisca è ognuno di noi: siamo stufi di questa ipocrisia

CalcioWeb

L’Italia è concentrata sulle Olimpiadi di Parigi 2024 ma le ultime ore sono state condizionate da assurde polemiche. Il mondo dello sport italiano si è trovato al centro di un acceso dibattito, scatenato da un episodio che ha coinvolto Benedetta Pilato, la giovane e talentuosa nuotatrice che ha chiuso i 100 rana al quarto posto, ad un solo centesimo dal podio.

La 19enne, nonostante la delusione per la medaglia mancata per un soffio, si è dichiarata soddisfatta della sua prestazione: “sono lacrime di felicità, è il giorno più bello della mia vita”, ha detto ai microfoni dei giornalisti, evidenziando come il suo quarto posto fosse comunque un traguardo importante raggiunto dopo una serie di difficoltà. La reazione ha (comprensibilmente) sorpreso molti e scatenato una serie di reazioni, tra cui quella dell’ex schermitrice Elisa Di Francisca: “ci è o ci fa?”, ha commentato l’ex atleta, adesso in regia di commento. Apriti cielo.

Elisa Di Francisca, un commento spontaneo e non offensivo

Il commento di Di Francisca, seppur spontaneo e non inteso come offensivo, è stato accolto con forte critica da una parte del pubblico e anche dai diretti interessati (il padre di Benedetta Pilato non ha risparmiato le polemiche). Molti hanno visto nelle sue parole un attacco gratuito, incapace di cogliere la genuinità della gioia di Pilato.

Altri, invece, hanno difeso l’ex schermitrice, sostenendo che il suo fosse solo un giudizio sincero su una reazione inusuale per un’atleta in lotta per un risultato importante e sfumato sul più bello. Noi abbiamo deciso di schierarci a favore di Elisa Di Francisca. Ovviamente non siamo contro Benedetta Pilato (un’atleta straordinaria e in grado di regalare tante soddisfazioni all’Italia sportiva) ma siamo stufi dei perbenisti e siamo a favore della libertà di commento e anche di critica (non è stato questo comunque il caso perché Di Francisca non ha attaccato nessuno ma ha solo espresso un pensiero sulla reazione di un’atleta).

Il ruolo dei commentatori sportivi (come quello di ogni altro giornalista) è quello di esprimere giudizi, anche scomodi (lo ripetiamo, non ci sembra il caso della vicenda Pilato). Il commento di Di Francisca ha suscitato riflessioni e confronti. Giustamente l’ex schermitrice ha risposto incredula: “ma veramente?”, è stato il primo commento dopo le polemiche.

“Ha attaccato una ragazzina”, “ha fatto la sua solita ramanzina…”, sono alcuni commenti assurdi pubblicati sui social. La verità è un’altra: tutti abbiamo avuto la stessa reazione di Elisa Di Francisca ascoltando le parole di Benedetta Pilato. Anche noi (e siamo sicuri come la maggior parte dei telespettatori) siamo rimasti sorpresi dall’inusuale reazione della nuotatrice. Una premessa è d’obbligo: non abbiamo assolutamente nulla contro Benedetta Pilato e siamo stati i primi ad esaltarci nei metri finali della gara di ieri. Ma nessuno può negare come la reazione dell’atleta azzurra sia stata quantomeno insolita. Vi è mai capitato di festeggiare per una bocciatura all’esame universitario o un licenziamento a lavoro? Facciamo fatica a crederci e, dal nostro punto di vista, la reazione di Elisa Di Francisca è più che comprensibile. “Ci è o ci fa” non è un’offesa. Solitamente un atleta che sfiora per un soffio un podio olimpico è deluso, triste, amareggiato. Piange o bestemmia. E invece Benedetta Pilato ci ha sorpreso, positivamente. E ha sorpreso anche la campionessa dello scherma. Ecco perché noi “Siamo tutti Elisa Di Francisca”. Vera, genuina, contro ogni ipocrisia.