Esordio ok per Musetti alle Olimpiadi di Parigi, sconfitto Monfils

CalcioWeb

Il giorno dopo la sconfitta in finale contro Cerundolo, Musetti si presenta carico per rappresentare la nostra nazione alle Olimpiadi. Lorenzo sa bene che con il forfait di Sinner e la mancata convocazione di Berrettini, deve essere lui il capitano degli italiani che porteranno in alto la bandiera tricolore nel tennis e il talento carrarino non sbaglia al debutto: partita vinta in 2 set senza quasi mai dover soffrire.

Primo set vinto rubando 2 volte il servizio all’avversario, nettamente inferiore come intensità e qualità di gioco. Secondo set portato a casa, quasi gestendo le energie, sfruttando la netta superiorità per chiudere la partita: conquistato due volte il break, perso una volta, ma nel complesso basta per vincere la partita. Musetti tornerà in campo domani, nel doppio con Darderi.