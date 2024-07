Euro 2024, Morata rassicura i tifosi dopo l’infortunio: “sto bene, ma…”

CalcioWeb

L’attaccante della Spagna, Alvaro Morata, ha voluto tranquillizzare i tifosi e la stampa riguardo le sue condizioni di salute dopo l’infortunio avvenuto al termine della partita tra Spagna e Francia. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti e i telespettatori, ma Morata ha prontamente dichiarato: “sto bene, ma l’intervento dello steward era da cartellino giallo“.

Morata ha dichiarato anche che l’infortunio non è grave e che non dovrebbe influenzare la sua partecipazione alle prossime partite dell’Europeo. “È stato solo un colpo inaspettato, ma niente di cui preoccuparsi. Continuerò ad allenarmi con la squadra e sarò pronto per il prossimo incontro“, ha concluso l’attaccante spagnolo.