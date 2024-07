Euro 2024, la reazione di Pedri all’infortunio: la risposta a Kroos

CalcioWeb

La Spagna è di diritto la favorita alla vittoria di Euro 2024 dopo la bella vittoria ai quarti di finale contro la Germania. La squadra di De La Fuente è già in campo per preparare la super sfida contro la Francia.

Il centrocampista spagnolo Pedri ha commentato per la prima volta la sua uscita da Euro 2024 dopo l’infortunio e ha accettato le scuse del tedesco Toni Kroos che ha causato il problema al ginocchio. Il tedesco ha affrontato pesantemente Pedri all’inizio dei quarti di finale di venerdì e il calciatore del Barcellona è uscito zoppicando all’ottavo minuto per quello che in seguito è stato diagnosticato come uno problema al ginocchio.

Kroos si è scusato tramite i social media e gli ha augurato una pronta guarigione, e Pedri ha risposto su Instagram. “Grazie Toni Kroos per il tuo messaggio. Questo è il calcio e queste cose succedono. La tua carriera e il tuo record rimangono per sempre”, ha detto Pedri.

“Sono venuto in Germania per Euro 2024 e resterò qui fino alla fine. Perché il sogno, non c’è dubbio, continua”, ha detto. “Questa settimana tocca a me incoraggiare e contribuire in un altro modo questa grande famiglia. Il vostro sostegno e quello di tutti voi è stato incredibile. Il momento più difficile è passato. Forza Spagna”. Secondo i media spagnoli Pedri potrebbe restare fuori per un massimo di sei settimane.