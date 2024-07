I reali del Kuwait interessati al Bari? La bomba che infiamma l’estate della Serie B: cosa c’è di vero

CalcioWeb

Bari è una delle piazze più importanti del Sud Italia sportivo e, in generale, del calcio italiano. La passata stagione, fatta di amarezza e contestazioni, con una salvezza raggiunta solo ai Playout dopo un finale da psicodramma sportivo, è ancora ben impressa negli occhi e nel cuore dei tifosi che sognano il dolce ritorno in una Serie A che manca ormai da troppo tempo.

La contestazione con la proprietà (famiglia De Laurentiis) non è di certo un mistero ed è figlia degli ultimi risultati sportivi. I tifosi vorrebbero un Bari all’altezza delle proprie aspettative, un Bari che faccia sognare il San Nicola vestito a festa, di bianco e di rosso. Che sia proprio il cambio di proprietà la chiave di volta?

I reali del Kuwait interessati al Bari?

Nelle ultime ore sta prendendo largo una notizia clamorosa: la famiglia reale del Kuwait sarebbe interessata al Bari. Il tutto è nato dall’incontro avuto dal sindaco della città pugliese, Vito Leccese, con un componente famiglia reale del Kuwait, tal Malik Humoud Faisal Al-Sabah, che ha visitato la città.

“Nella chiacchierata – ha dichiarato il primo cittadino – c’è stato anche un breve passaggio sulla squadra di calcio. Parlare di un interesse sostanziale all’acquisto della società sportiva mi sembra, però, un’iperbole, sebbene suggestiva. Considerati soprattutto gli episodi del passato, ritengo non sia opportuno alimentare false aspettative“.

Il sindaco, com’è normale che sia, ha messo le mani avanti, onde evitare di creare false illusioni. Leccese però non ha negato che la famiglia reale del Kuwait ha chiesto informazioni sul Bari. Chiaro, da qui a parlare di una trattativa per la cessione della squadra ce ne vuole, ma è dai sondaggi esplorativi che si fissano i primi mattoncini di qualcosa di grande. Resterà un sogno di mezza estate o si trasformerà in qualcosa di concreto? Bari non si illude, ma sotto sotto, vuole tornare a sognare.