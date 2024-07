Guai per l’Inter, brutto infortunio per Buchanan: i tempi di recupero

CalcioWeb

Brutto infortunio per Tajon Buchanan. L’esterno dell’Inter e del Canada, dopo la qualificazione ai quarti di finale di Copa America, si è gravemente infortunato durante l’allenamento alla parte inferiore della gamba. È stato necessario l’intervento dell’ambulanza, che lo ha trasportato in un ospedale di Dallas, con la seduta che è stata annullata.

Infortunio Buchanan: i tempi di recupero

Gli esami strumentali effettuati in ospedale per valutare l’infortunio di Buchanan, hanno confermato le brutte previsioni: frattura della tibia e tempi di recupero lunghissimi. Si parla di minimo 4 mesi fino ad un massimo di 6, il che significa il necessario intervento sul mercato da parte dei nerazzurri, subito informati dallo staff medico canadese in merito alla gravità dell’infortunio.