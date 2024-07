Inter, ufficiale l’arrivo di Zielinski: il contratto e le prime parole | VIDEO

L’Inter piazza un colpo da novanta sul calciomercato: Piotr Zielinski è ufficialmente un calciatore nerazzurro. “Il centrocampista classe 1994 ha firmato un contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028”, ha spiegato il club in una nota pubblicata sul sito.

Il polacco arriva a parametro zero dopo la conclusione del suo contratto con il Napoli. “Classe, personalità e tanta esperienza nel campionato italiano: Piotr Zieliński, primo giocatore polacco della storia dell’Inter, è pronto a portare tutte le sue qualità in nerazzurro”, ha concluso la società.

“Sono felicissimo di essere qui, non vedo l’ora di giocare a San Siro. Forza Inter!“, sono le prime parole di Zielinski da calciatore nerazzurro.

#InterFans, Piotr has something to tell you! 🎤#ForzaInter #WelcomePiotr pic.twitter.com/dyHbUoLNCk

— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) July 6, 2024