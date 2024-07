Italia, il retroscena di ‘Repubblica’: i 3 motivi della tensione Spalletti-calciatori

CalcioWeb

Continuano ad arrivare retroscena sul percorso disastroso dell’Italia a Euro 2024. La squadra di Luciano Spalletti è stata eliminata clamorosamente agli ottavi di finale contro la Svizzera ma a preoccupare è stato il gioco della squadra e la mancanza di cattiveria.

Il Ct è stato considerato (giustamente) il principale responsabile del disastro azzurro e le mancate dimissioni sono un argomento di grande discussione. Alla fine potrebbe dimettersi Buffon, il meno responsabile. Il giornale ‘La Repubblica’ ha svelato alcuni retroscena sul rapporto (difficile) tra squadra e allenatore.

La tensione tra Spalletti e la squadra

Secondo quanto riferito dal quotidiano uno dei principali motivi di discussione è stato il modulo col passaggio alla difesa a 3 e ai due attaccanti. In più anche le scelte di formazione avrebbero portato motivi di nervosismo. In particolar modo la conferma del pupillo Di Lorenzo (in grossa difficoltà nelle prime partite) e il conferimento dello status di ‘irrinunciabile’ avrebbe fatto storcere il naso a qualcuno all’interno del gruppo.

Anche la chiamata del centrocampista Fagioli sembra aver giocato un ruolo decisivo nella spaccatura tra Ct e squadra: nel mirino l’aspetto meritocratico per la convocazione di un calciatore quasi mai in campo dopo la squalifica per scommesse.