La Juventus ha deciso: Chiesa sarà ceduto. La bomba di mercato che porta alla Serie A

La Juventus avrebbe deciso di cedere Federico Chiesa. La notizia è stata riportata dall’insider di mercato Fabrizio Romano. La trattativa sull’eventuale rinnovo con il club bianconero è in fase di stallo e la scadenza 2025 preoccupa, non poco, la dirigenza che non vorrebbe correre il rischio di perderlo a zero.

Thiago Motta non considera il calciatore un elemento chiave della Juventus che ha in mente. Con i soldi della cessione di Chiesa i bianconeri finanzierebbero l’arrivo di Koopmeiners, ma successivamente tornerebbero sul mercato per puntare su una nuova ala: nei giorni scorsi si sono fatti i nomi di Jadon Sancho e Mason Greenwood.

Calciomercato Roma: occhi su Federico Chiesa

Addio alla Juventus abbastanza certo, dunque, ma Federico Chiesa potrebbe restare comunque in Serie A. La Roma, già nei mesi scorsi, aveva sondato il terreno quando il calciatore aveva mostrato le prime frizioni con Massimiliano Allegri. De Rossi stravede per lui e lo stesso Chiesa gradirebbe la destinazione. I giallorossi potrebbero puntare su Chiesa per il dopo Dybala, in caso di cessione dell’argentino, ma il suo arrivo non dovrebbe costituire per forza un’alternativa all’ex Palermo e Juventus. In passato si era registrato anche l’Interesse del Napoli, se Conte dovesse optare per un 3-4-3 sarebbe un obiettivo concreto, più difficile in ottica 3-5-2.