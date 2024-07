Juventus, è finita con Rabiot: netto NO a una proposta ricchissima. La nuova destinazione

CalcioWeb

Nel pomeriggio odierno, durante la presentazione di Thiago Motta che avrà luogo alle ore 14:00, Cristiano Giuntoli metterà la parola fine alla storia di Adrien Rabiot alla Juventus. Il centrocampista francese, attualmente senza contratto dopo la scadenza dell’accordo con la Juventus, ha rifiutato una ricca proposta da parte dei bianconeri, un biennale da 7.5 milioni di euro.

Giuntoli si è tutelato con Thuram e Douglas Luiz, nel mirino anche Koopmeiners che ieri l’Atalanta ha deciso di blindare. Il futuro di Rabiot invece è ancora nebuloso.

Calciomercato Milan, per Rabiot c’è l’ostacolo ingaggio: Real Madrid in pole

Nelle scorse settimane il francese è stato accostato a più riprese al Milan. La destinazione sarebbe pure gradita, ma l’ingaggio sembra un ostacolo insormontabile: a parte i 6.5 milioni di Leao, le altre stelle del Milan oggi guadagnano fino a 4 milioni, con Theo Hernandez e Maignan che, in caso di rinnovo, si avvicineranno alle cifre del portoghese. I rossoneri dovrebbero fare un’eccezione importante per Rabiot: avranno la volontà di farla e soprattutto, è il calciatore giusto per un’operazione del genere?

Il Real Madrid non ha di questi problemi. I ‘Blancos’, dopo aver firmato Mbappè, potrebbero rinfoltire la colonia francese proprio con Rabiot: Ancelotti è la carta giusta, è stato lui a farlo esordire al PSG. L’ingaggio farà il resto.