Lazio, il caso della fascia di capitano: voci di tensione, il comunicato del club

Si è già registrato il primo caso alla Lazio e il riferimento è al prescelto ad indossare la fascia di capitano per la prossima stagione. Tutto è nato dai presunti dissapori del centrocampista Danilo Cataldi per un caso scoppiato sabato quando il tecnico Baroni ha ufficializzato il nome di Mattia Zaccagni come prossimo capitano della Lazio.

La situazione avrebbe fatto infuriare Cataldi che durante l’amichevole contro l’Hansa Rostock avrebbe rifiutato all’uscita dell’attaccante la fascia, passandola a Patric. Il ‘Corriere della Sera’ aveva poi riportato un virgolettato del presidente Lotito che invitava Cataldi a smorzare le polemiche.

Il comunicato della Lazio

La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, ha smentito la versione del quotidiano. “In merito a quanto riportato oggi dal Corriere della Sera a firma Elmar Bergonzini, la S.S.Lazio fa presente che mai il Presidente Lotito ha colloquiato con il giornalista, nè mai ha espresso le dichiarazioni che sono state addirittura virgolettate.

Si tratta dell’ennesimo tentativo di certa stampa di turbare la preparazione della Lazio, inventando dissidi inesistenti. La Lazio comunica che reagirà duramente se si ripeteranno simili iniziative destinate a fornire una falsa informazione al solo scopo di impedire alla squadra di presentarsi all’inizio del campionato in grado di fare onore alla sua tradizione ed al lavoro svolto in questi mesi”.