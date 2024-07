Marco Rossi resta CT dell’Ungheria: tifosi e federazione lo ‘riconfermano’

CalcioWeb

Nonostante la brutta prova a Euro 2024, Marco Rossi resta il CT dell’Ungheria. I tifosi ungheresi hanno assicurato in vari modi il loro sostegno al CT della Nazionale e hanno addirittura annunciato una manifestazione di sostegno. Il presidente della MLSZ, Sándor Csányi, dopo essersi consultato nei giorni scorsi con il capitano gli “ha assicurato la fiducia incondizionata della federazione“.

“Il prossimo compito della nazionale ungherese è quello di competere con successo nella Nations League questo autunno e poi nelle qualificazioni ai Mondiali, che saranno gestite dal ct della nazionale Marco Rossi con il massimo sostegno della MLSZ e della presidenza“, ha dichiarato Sándor Csányi, il presidente della Federcalcio ungherese.

Marco Rossi ha ringraziato per il sostegno e ha indicato che, dopo aver riflettuto sugli insegnamenti appresi dagli Europei, inizierà a preparare le partite autunnali della Nations League tra poche settimane. “L’Europeo in Germania è terminato all’insegna della delusione provata per la nostra mancata qualificazione, ma non è successo nulla di drammatico e non c’erano dubbi che avremmo continuato il lavoro! Abbiamo ottenuto innumerevoli grandi risultati insieme, quindi non c’è dubbio che il nostro obiettivo è raggiungerne di nuovi – come dice il nostro slogan: solo insieme“, ha affermato Marco Rossi.